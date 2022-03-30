Сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Марий Эл провел профилактическую беседу с молодежью

На учебных сборах в Центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» с целью профориентационной, а также профилактической работы с курсантами регулярно проводятся встречи с представителями силовых структур и ведомств.

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