Композитор Юрий Лоза не одобрил предложение военных певцу Филиппу Киркорову отправиться в зону боевых действий.
Композитор Лоза: воевать должны те, кто умеют, а не артисты
Комментарии
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Анфиса Иванова
О, умник! А пацаны во время ВОВ умели воевать?! А молодогвардейцы?! А 18 летние парни и девушки в ВОВ и сегодняшние молодые люди в СВО умели-умеют воевать?! Ах, певуны-артисты не умеют...а санитарами тоже не могут быть?! а кашеварами на полевой кухне - тоже?! Не умеют ?! - есть хорошие " учителя " - ПОЛЕ БОЯ и бойцы-товарищи!
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11 час.
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