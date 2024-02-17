Композитор Лоза: воевать должны те, кто умеют, а не артисты

Анфиса Иванова

О, умник! А пацаны во время ВОВ умели воевать?! А молодогвардейцы?! А 18 летние парни и девушки в ВОВ и сегодняшние молодые люди в СВО умели-умеют воевать?! Ах, певуны-артисты не умеют...а санитарами тоже не могут быть?! а кашеварами на полевой кухне - тоже?! Не умеют ?! - есть хорошие " учителя " - ПОЛЕ БОЯ и бойцы-товарищи!