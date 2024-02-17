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Композитор Лоза: воевать должны те, кто умеют, а не артисты

Композитор Лоза: воевать должны те, кто умеют, а не артисты

Композитор Юрий Лоза не одобрил предложение военных певцу Филиппу Киркорову отправиться в зону боевых действий.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
О, умник!  А пацаны во время ВОВ умели воевать?! А молодогвардейцы?!  А 18 летние парни и девушки  в ВОВ и сегодняшние молодые  люди в СВО умели-умеют воевать?!  Ах, певуны-артисты не умеют...а санитарами тоже не могут быть?! а кашеварами на полевой кухне - тоже?!  Не умеют ?! - есть хорошие &quot; учителя &quot; - ПОЛЕ БОЯ и бойцы-товарищи!
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