Очная диагностика

В ГИБДД стали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Если автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта ТО, где он должен был проходить процедуру проверки, то документ будет считаться фиктивным.
В ГИБДД стали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Если автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта ТО, где он должен был проходить процедуру проверки, то документ будет считаться фиктивным.
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