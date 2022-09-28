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Очная диагностика

Очная диагностика

В ГИБДД стали применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Если автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта ТО, где он должен был проходить процедуру проверки, то документ будет считаться фиктивным.

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