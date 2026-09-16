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Бурковский продал квартиру в Москве в 5 раз дороже: «Маски-шоу в 5:30 утра» и журналисты под дверью

Бурковский продал квартиру в Москве в 5 раз дороже: «Маски-шоу в 5:30 утра» и журналисты под дверью

Бурковский продал квартиру в Москве в пять раз дороже, чем купил Актёр Андрей Бурковский, уехавший в США в 2022 году, раскрыл подробности продажи своей московской квартиры.

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