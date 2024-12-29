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Муфтий-многожёнец вступил в спор с Генпрокуратурой: Но всплыли факты 30-летней давности

Муфтий-многожёнец вступил в спор с Генпрокуратурой: Но всплыли факты 30-летней давности

Царьград Коллаж Царьграда Муфтий в России с тремя собственными жёнами решил выступить против Генпрокуратуры.

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Комментарии
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Вячеслав 5
В России Русская диаспора-дожились однако.
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2 час.
ВР
Вова Рябов
Почему они не живут там кто их пригласил
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2 час.
Fvolodya55 Федоров
Приехал в качестве гостя-будь гостем. Нас не следует учить вашим законам, у нас есть свои.
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1 час.

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