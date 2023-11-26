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Россия призвала Британию прояснить свою роль в срыве переговоров по Украине

Россия призвала Британию прояснить свою роль в срыве переговоров по Украине

ТАСС/Генконсульство РФ в Стамбуле В посольстве России в Лондоне попросили Великобританию прокомментировать заявления главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамии о том, что Киев вышел из переговорного процесса с Москвой из-за того запрета тогдашнего премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона подписывать мирный договор.

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