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МОСИНФОРМ

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Московский театр «Современник» представит премьеру спектакля «Единомышленники»

Московский театр «Современник» представит премьеру спектакля «Единомышленники»

Показом «Единомышленников» Московский театр «Современник» начнет 71-й сезон. Спектакль увидит широкая публика впервые 1 октября.

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