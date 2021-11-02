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Умер один из упавших в яму с кипятком в лицее Новосибирска

Умер один из упавших в яму с кипятком в лицее Новосибирска

По сообщению iz.ru, еще двое пострадавших остаются в реанимации. Трагедия случилась 1 ноября. Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь выполняли свою работу в подвале школьного здания, когда пол помещения провалился.

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