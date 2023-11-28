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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» забивал «Лейпцигу» 6 и 7 мячей в домашних играх. Опять будет разгром?

«Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Соперники в прошлом дважды встречались на поле «Этихад Стэдиум».

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