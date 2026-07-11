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Данил Круговой: «Меня не могут найти европейские скауты, поскольку я в Transfermarkt записан как Циркуляр, а не Круговой»

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой объяснил, почему не получает предложений от европейских клубов. «Люди не знают, на какую позицию меня брать.

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