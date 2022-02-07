В очередной газ

Англосаксонская истерия в поисках альтернативы замещения российского газа в Европе продолжается. Сначала представители Белого дома обратились к странам – производителям СПГ с просьбой рассмотреть возможность увеличить поставки сырья в Старый Свет.
Англосаксонская истерия в поисках альтернативы замещения российского газа в Европе продолжается. Сначала представители Белого дома обратились к странам – производителям СПГ с просьбой рассмотреть возможность увеличить поставки сырья в Старый Свет.
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