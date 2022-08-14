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Германия запросила у Польши объяснения причин массовой гибели рыбы в Одере

Германия запросила у Польши объяснения причин массовой гибели рыбы в Одере

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке сообщила о намерении сотрудничать с польской стороной для выяснения причины гибели рыбы в реке Одер, что оценивается как экологическая катастрофа, пишет в воскресенье, 14 августа, Berliner Morgenpost.

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