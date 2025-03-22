Депутат ФРГ назвал разговор Путина и Трампа сигналом к прочному миру

Депутат Бундестага и эксперт по внешней политике от фракции «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре высказал мнение, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом является обнадеживающим знаком для достижения устойчивого мира на Украине.