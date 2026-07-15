Мосгорсуд признал законным отказ отправить Тимура Иванова на СВО

СЕРГЕЙ Лютов

Это козел еще и "требовал обязать военное ведомство заключить с ним контракт для отправки в зону проведения спецоперации", а когда воровал, думал о тех, кто на СВО?! Эта сволочь достойна ТОЛЬКО "пенькового галстука" или лоб зеленкой(чтобы заражения не было) и пули!