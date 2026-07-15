РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

Мосгорсуд признал законным отказ отправить Тимура Иванова на СВО

Мосгорсуд признал законным отказ отправить Тимура Иванова на СВО

РИА Новости/Михаил Воскресенский Московский городской суд признал законным отказ в иске бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, который требовал обязать военное ведомство заключить с ним контракт для отправки в зону проведения спецоперации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЕРГЕЙ Лютов
Это козел еще и &quot;требовал обязать военное ведомство заключить с ним контракт для отправки в зону проведения спецоперации&quot;, а когда воровал, думал о тех, кто на СВО?! Эта сволочь достойна ТОЛЬКО &quot;пенькового галстука&quot; или лоб зеленкой(чтобы заражения не было) и пули!
Ответить
1 м.