Мосгорсуд признал законным отказ отправить Тимура Иванова на СВО

РИА Новости/Михаил Воскресенский Московский городской суд признал законным отказ в иске бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, который требовал обязать военное ведомство заключить с ним контракт для отправки в зону проведения спецоперации.
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