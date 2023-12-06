Сегодня состоится заседание правительства

Премьер-министр Дорин Речан сегодня будет председательствовать на заседании кабинета министров. Повестка дня: О кадрах О поправках в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 1009/2006 о размерах стипендий, денежных довольствий других видов социальной помощи студентам высших учебных заведений, учащимся послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образова .