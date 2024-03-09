Заноза
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Заноза

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Люди с большими звёздами ждали своего часа: В России раскрыта сеть спящих агентов СБУ

Люди с большими звёздами ждали своего часа: В России раскрыта сеть спящих агентов СБУ

Коллаж Царьграда Целый ряд задержаний украинских шпионов и диверсантов, готовивших теракты и передававших секретные сведения в Незалежную, стал результатом масштабной оперативной игры ФСБ против СБУ, которая стартовала ещё в самом начале спецоперации.

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Комментарии
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Модест
Сначала создаём себе проблему, потом героически её решаем. По умолчанию, надо к каждому хохлу относиться как к врагу. Там невиноватых нет, у всех рыльце в пушку.
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