Невечная память. Колумбарий на Морском кладбище терпит крушение

Услуги захоронения стоят приличных денег. Каждый, кто сталкивался с потерей близких, так или иначе старается со всеми почестями не только проводить в последний путь усопшего, но и придать облагороженный вид участку, на котором захоронен человек.
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