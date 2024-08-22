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Невечная память. Колумбарий на Морском кладбище терпит крушение

Невечная память. Колумбарий на Морском кладбище терпит крушение

Услуги захоронения стоят приличных денег. Каждый, кто сталкивался с потерей близких, так или иначе старается со всеми почестями не только проводить в последний путь усопшего, но и придать облагороженный вид участку, на котором захоронен человек.

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