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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путепровод на развязке в Барнауле пообещали достроить к июлю ради комфорта дачников

Путепровод на развязке в Барнауле пообещали достроить к июлю ради комфорта дачников

Об этом сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян Путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле планируют достроить к началу июля, чтобы в разгар дачного сезона минимизировать количество пробок в данной части города.

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