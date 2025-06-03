Путепровод на развязке в Барнауле пообещали достроить к июлю ради комфорта дачников

Об этом сообщил министр транспорта региона Андрей Подолян Путепровод на будущей развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле планируют достроить к началу июля, чтобы в разгар дачного сезона минимизировать количество пробок в данной части города.
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