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Гросси заявил об отсутствии условий для применения ядерного оружия на Украине

Гросси заявил об отсутствии условий для применения ядерного оружия на Украине

Global Look Press В украинском конфликте отсутствуют условия для применения ядерного оружия. Об этом во время брифинга в Токио заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Можно подумать, что именно Гросси  согласовывает и утверждает условия применения ЯО. За последние два года вдруг выяснилось, что почти все &quot;очень сильно независимые международные структуры&quot; (спорт вне политики, искусство вне политики, медицина и допинг вне политики) оказались обычными проститутками, которые делают то, что прикажет хозяин.  МАГАТЭ не исключение.
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