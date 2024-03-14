ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Можно подумать, что именно Гросси согласовывает и утверждает условия применения ЯО. За последние два года вдруг выяснилось, что почти все "очень сильно независимые международные структуры" (спорт вне политики, искусство вне политики, медицина и допинг вне политики) оказались обычными проститутками, которые делают то, что прикажет хозяин. МАГАТЭ не исключение.