Global Look Press В украинском конфликте отсутствуют условия для применения ядерного оружия. Об этом во время брифинга в Токио заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси заявил об отсутствии условий для применения ядерного оружия на Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Можно подумать, что именно Гросси согласовывает и утверждает условия применения ЯО. За последние два года вдруг выяснилось, что почти все "очень сильно независимые международные структуры" (спорт вне политики, искусство вне политики, медицина и допинг вне политики) оказались обычными проститутками, которые делают то, что прикажет хозяин. МАГАТЭ не исключение.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии