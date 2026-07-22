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ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новых игроков

ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новых игроков

Организация уже ввела санкции в отношении грозненского «Ахмата». Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить бессрочный запрет на регистрацию новых футболистов всеми профессиональными клубами России, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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