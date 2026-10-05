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Царьград

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37 тысяч билетов продано на матч сборных России и Нигерии в Нижнем

37 тысяч билетов продано на матч сборных России и Нигерии в Нижнем

Товарищеский матч между командами России и Нигерии состоится 6 октября на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде, начало — в 19:00.

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