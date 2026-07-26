Прилет ракет «Искандер» перечеркнул планы НАТО и киевского режима. На полигоне в Капитановке ликвидировали не только склад с натовскими «игрушками», но и цвет украинского командования и западных советников.
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