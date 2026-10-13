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Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину

Труба на двоих и отмена санкций: как США и Европа планируют мирить Россию и Украину

США и Европа ведут совместную работу над новым планом урегулирования украинского конфликта, который предусматривает прекращение огня вдоль линии соприкосновения, отмену антироссийских санкций и крупные инвестиции, пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника .

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