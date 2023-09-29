В Перми будут судить участников наркокартеля, работающего через интернет

В Перми будут судить 14 человек, которые занимались продажей наркотических средств через интернет. По мнению следствия, участники наркокартеля через мессенджеры связывались с потенциальными покупателями и сообщали места организованных тайников-закладок.
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