Вучич заявил, что натовские бомбардировки не лишили Сербию свободы

Президент Сербии Александар Вучич в сообщении, приуроченном к 25-й годовщине натовских бомбардировок Югославии, отметил, что, вопреки всем обстоятельствам, Сербия стала еще более сильной, храброй и свободной.
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