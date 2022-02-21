Не геноцид, говорите…

Во время приезда пана Шольца в Москву, во время совместной конференции с Владимиром Путиным, его очень сильно задели слова Путина о геноциде народа на Донбассе… Ишь ты, как перевозбудился Шольц… А что не так? Может быть пора и немцам прозреть,… .