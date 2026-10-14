Суд обязал администрацию Шуи провести капремонт памятника архитектуры XIX века «Дом Коковина» в течение 24 месяцев, выявлены повреждения кровли, фасада и фундамента.
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