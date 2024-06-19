Лондон (ATP). 2-й круг. Димитров играет с Кордой, Маррей встретится с Томпсоном, Фриц – с Раоничем

Сетка турнира здесь. cinch Championships Лондон, Великобритания 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 255 655 евро Открытые корты, трава Второй круг Карлос Алькарас (Испания) Джек Дрэйпер (Великобритания) Дата проведения 20 июня, 15.
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