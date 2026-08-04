Выдвинуты три версии пропажи самолета Cessna 182 в российском регионе

Следователи выдвинули три версии пропажи самолета Cessna 182 в Иркутской области: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка в результате отклонения от маршрута следования.
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