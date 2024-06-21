Анастасия Волочкова вступилась за Николая Баскова

Балерина Анастасия Волочкова буквально распылалась в комплиментах перед артистом. Звезда балета и Николай Басков дружат уже долгие годы, и хотя они редко встречаются в последнее время, танцовщица все еще отзывается о певце положительно.
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