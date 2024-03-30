Европейские акции демонстрируют семипроцентный квартальный взлет

Европейские рынки акций завершили первый квартал 2024 года впечатляющим ростом. Сводный индекс Stoxx 600 закрылся в четверг на 0,23% индикатор в марте установил новый исторический максимум выше 513 пунктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии