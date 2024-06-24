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Гендиректору "Мастертел" Езопову предлагают уволиться

Гендиректору "Мастертел" Езопову предлагают уволиться

Корпоративный конфликт развивается в московском телекоммуникационном холдинге "Мастертел". В настоящее время предпринимается попытка выдавливания из бизнеса известного IT предпринимателя, основателя и одного из совладельцев холдинга, генерального директора АО "Мастертел" Виталия Езопова.

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