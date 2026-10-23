Лекарства, которые не нужны: как перестать тратить деньги на пустые обещанияКаждый год на рынке появляются новые препараты, обещающие «чудодейственный» эффект: от улучшения памяти до укрепления иммунитета.
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Это очень маржинальный бизнес, лучше торговли наркотиками, оружием и проституцией. Ещё и государство в лице чиновников активно его поддерживает и участвует. Например мадам Арбидол. Или Брынцалов какой-нибудь.