Жена Зеленского Елена: Россия на Украине показывает, что будет с Западом

Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом, если США и Евросоюз расслабятся. Об этом заявила жена президента Владимира Зеленского Елена в интервью, опубликованном на YouTube-канале офиса главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии