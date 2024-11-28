Военно-тактическая игра «Зарница» пройдёт в Лосиноостровском

В Лосиноостровском районе 1 декабря, в День воинской славы России и в преддверии Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 1941 года, пройдет второй тур легендарной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 80-летию Победы.