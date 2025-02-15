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За рулем

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Новейший конкурент Land Cruiser 300 в России получил серьезное обновление для наших широт

Новейший конкурент Land Cruiser 300 в России получил серьезное обновление для наших широт

Российский рынок внедорожников пополнился серьезным игроком – Great Wall Tank 400. Этот автомобиль, по размерам сравнимый с легендарным Toyota Land Cruiser 300, уже успел привлечь внимание своей мощью и технологичностью.

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