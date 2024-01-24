В России мужчины чаще женщин пользовались услугами сферы красоты

Мужчины опередили женщин по использованию услуг индустрии красоты в начале 2024 года. Спрос в России на подобные услуги за первые три недели года вырос на 61% по сравнению с началом 2023 года, следует из данных исследования МТС-Банка и маркетплейса YouDo.