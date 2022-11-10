Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

«Реал» – «Кадис». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Реал» – «Кадис». Онлайн-трансляция начнется в 23:30

«Реал» примет «Кадис» в 14-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:30 по московскому времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх