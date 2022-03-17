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Эргин Атаман – о голосовании за формат Евролиги: «Клубы не должны были голосовать. Лиге нужно было самой принять решение»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман прокомментировал голосование Евролиги за формат турнирной таблицы после отстранения российских клубов.

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