В вестибюле №2 станции «Рижская» установили 80% колец эскалаторного тоннеля

При строительстве эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии метро установлено более 130 чугунных колец, что составляет свыше 80% от запланированного объема, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.