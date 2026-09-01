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Левый берег

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Более 14 тысяч зрителей бесплатно посетили кинотеатр на Северном речном вокзале с мая

С мая 2026 года кинопоказы на Северном речном вокзале посетили более 14 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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