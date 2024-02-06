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Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале

Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале

Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Они пройдут в 40 городских округах. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома.

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