Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Они пройдут в 40 городских округах. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома.
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