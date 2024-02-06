Свыше 160 ярмарок проведут в Подмосковье в феврале. Они пройдут в 40 городских округах. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, на ярмарках представят фермерские продукты, сувениры и товары для дома.