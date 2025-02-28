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ГТРК Татарстан

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Аналитик рассказал о новой схеме обмана россиян через мессенджеры

Мошенники начали использовать целевые атаки через мессенджеры, отказываясь от массовых звонков. Об этом сообщил изданию РИА Новости руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков.

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