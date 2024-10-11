Начинаем день с «Радио Крым»Слушайте программу «Линии». Что обсудим в эфире:Бал хризантем в Никитском ботаническом саду - чем удивитПочему в Крымском федеральном университете решили начать подготовку специалистов в области цифровой гуманитаристикиПрисоединяйтесь к эфиру@radiocrimeaЧитать подробнее+видео>>> .
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