«Син ашарга пешерә беләсеңме соң ичмасам?» – дип сорады. «Юк, белмим», – дип көлемсерәде Рәсимә. Менә шул мизгелдә Нәсимә апа «хөкем карары» чыгарып та куйды.
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«Син ашарга пешерә беләсеңме соң ичмасам?» – дип сорады. «Юк, белмим», – дип көлемсерәде Рәсимә. Менә шул мизгелдә Нәсимә апа «хөкем карары» чыгарып та куйды.