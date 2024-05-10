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«Син ашарга пешерә беләсеңме соң ичмасам?» – дип сорады

«Син ашарга пешерә беләсеңме соң ичмасам?» – дип сорады. «Юк, белмим», – дип көлемсерәде Рәсимә. Менә шул мизгелдә Нәсимә апа «хөкем карары» чыгарып та куйды.

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