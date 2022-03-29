Xiaomi тоже поймали за замедлением работы смартфонов

Снижение производительности смартфонов в различных приложениях, в котором недавно обвиняли Samsung, может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее.
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