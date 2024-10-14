Врач Марнова: три красных флага показывают, что с насморком нужно идти к врачу

Есть три красных флага, когда с насморком нужно обращаться к врачу: если насморк длится более 7-10 дней, если он сопровождается температурой выше 38 градусов в течение трех дней, и если насморк является второй волной болезни после кратковременного улучшения.
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