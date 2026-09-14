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РИА Новый день

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Мошенники учат ИИ на «Алло, вас не слышно». Фейковые голосовые стали чаще использовать для обмана

Мошенники учат ИИ на «Алло, вас не слышно». Фейковые голосовые стали чаще использовать для обмана

ИИ-генерации стали чаще использовать для обмана людей в соцсетях и мессенджерах и выманивания у них денег.

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