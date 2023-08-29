Обнародованы результаты масштабных поисков лох-несского чудовища

Лох-несское чудовище «глазами» нейросети / © Midjourney Во время крупнейшей за последние 50 лет поисковой операции исследователи и волонтеры вооружились новейшим оборудованием, включая дроны с инфракрасными камерами и гидроакустические зонды.
Лох-несское чудовище «глазами» нейросети / © Midjourney Во время крупнейшей за последние 50 лет поисковой операции исследователи и волонтеры вооружились новейшим оборудованием, включая дроны с инфракрасными камерами и гидроакустические зонды.
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