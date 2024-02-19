Что не так со строительством дороги и понтонного моста Леова-Бумбэта

В молдавском обществе всё чаще озвучивается недоумение по поводу неэффективных и завышенных расходов из бюджета Молдовы на строительство понтонного моста Леова-Бумбэта и трех километров подъездной дороги к нему, которые составили 260 млн леев, или 13 млн евро, но не принесли ожидаемых результатов.
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